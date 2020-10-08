«Уютная и модная»: Валерия примерила осенний образ в карамельной оттенке

Поклонники певицы снова отметили, что вдохновляются, глядя на ее стильные образы, хотя некоторые и посетовали, что одеваться так же им не по карману.

«Как тебе идет такой пастельный вариант пальто», «Валерия, люблю вас, как певицу, только не пойму, почему вы дразните своих подписчиков брендовой одеждой», «Валерия, Вы так прекрасны! Умная, талантливая, красивая!!! Ваши песни - шедевр!», «Как всегда восхитительна!», – пишут в комментариях стильной Валерии.

Певица выглядит очень интересно и ярко, несмотря на возраст – этим летом она успела женить своего сына Арсения Шульгина. Валерию очень освежает стильное каре с челкой, которое помогает ей оставаться на волне и в последнее время стало настоящей визитной карточкой дивы.