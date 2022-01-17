Увозили со съемок: стали известны подробности проблем со здоровьем Ивана Рудакова
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Фото: Lev Ilyin/ Global Look press
Иван Рудаков ушел из жизни в 43 года. Молодой организм не справился с последствиями коронавируса, который артист перенес еще летом 2021 года.
Коллеги Ивана Рудакова были шокированы его безвременной кончиной. И даже те, кто снимался с ним, но не был близок, не могут поверить, что его больше нет. Актриса Наталья Суркова, снимавшаяся с Иваном в сериале «Медиум», в интервью «Пятому» рассказала, что проблемы со здоровьем у Рудакова возникали в течение долгого времени.
«Мы не были с ним очень близки, но все равно шок. Такой молодой, спортивный, — прокомментировала актриса. — Однажды, я помню, когда сняли второй проект "Медиума", примерно в декабре, на площадке прозвучала такая фраза: "Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем". Ему вызвали скорую, но потом вечером он приехал. Я думала, это единичный случай. Я нахожусь в коматозном состоянии».
О смерти сына в социальной сети сообщил его отец, режиссер Алексей Рудаков. Он сообщал, что Ивана доставили в реанимацию, где подключили к ИВЛ. Режиссер просил молиться за исцеление сына. После перенесенного ковида у Рудакова-младшего появились проблемы с легкими и сердцем.
Фото: Lev Ilyin/ Global Look press, Instagram