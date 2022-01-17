Увозили со съемок: стали известны подробности проблем со здоровьем Ивана Рудакова

Иван Рудаков ушел из жизни в 43 года. Молодой организм не справился с последствиями коронавируса, который артист перенес еще летом 2021 года.

Коллеги Ивана Рудакова были шокированы его безвременной кончиной. И даже те, кто снимался с ним, но не был близок, не могут поверить, что его больше нет. Актриса Наталья Суркова, снимавшаяся с Иваном в сериале «Медиум», в интервью «Пятому» рассказала, что проблемы со здоровьем у Рудакова возникали в течение долгого времени.