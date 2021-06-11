Уволены юрист и журналист: почему имя дочери принца Гарри и Меган всех возмущает
Казалось бы, трогательный жест со стороны Меган Маркл и принца Гарри — назвать новорожденную дочку детским именем королевы, должен был бы примирить Гарри с семьей, но на деле спровоцировал новый скандал.
Герцоги уже подали в суд на BBC — поводом стала публикация, в которой было заявлено, что имя для девочки было выбрано без разрешения королевы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/Stephen Lock/ZUMAPRESS.com
В то время была информация о том, что королева стала первой, кому позвонил Гарри после прибавления в семье — однако это не значит, что в этот момент он попросил разрешения назвать девочку ее именем.
В то же время возмущение общественности вызвало и то, что Лилибет — это детское прозвище Елизаветы. Так ее называли родители и кузены, а позже муж — а вот из младших членов семьи ее так никто не называет.
За рассуждения в социальных сетях об имени Лилибет некоторые публичные люди уже остались без работы.
Так, журналистка издания Telegraph Джули Берчилль осталась без работы после того, как поупражнялась в остроумии на эту тему.
Способ она выбрала не самый удачный — спросила, почему бы не Меган и Гарри в таком случае не назвать девочку в честь убитого полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.
А юрист Джоанна Тоа в ответ заявила, что малышку надо было назвать Дорией Опрой, в честь мамы Меган и Опры Уинфри, которая взяла у пары скандальное интервью.
Фото: Twitter Джули Берчилль
Общественность сочла подобный диалог оскорбительным, и обе дамы лишились работы.
Скандалы, связанные с именем королевы Елизаветы, сейчас совсем неуместны — ведь 10 июня принцу Филиппу могло бы исполниться 100 лет, и этот день должен много значить для королевы.
Улучшились ли отношения скандальной пары с семьей после рождения девочки, неизвестно — однако Букингемский дворец, пусть и сдержанно, но поздравил родителей, а герцоги Кембриджские поздравили их отдельно и, как пишут СМИ, даже выслали Меган и Гарри подарок.
Также появились сведения о том, что Меган звонила Кейт Миддлтон, надеясь помириться с ней и наладить отношения принца Гарри с семьей.
Фото: Global Look Press
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