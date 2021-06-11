Уволены юрист и журналист: почему имя дочери принца Гарри и Меган всех возмущает

В то же время возмущение общественности вызвало и то, что Лилибет — это детское прозвище Елизаветы. Так ее называли родители и кузены, а позже муж — а вот из младших членов семьи ее так никто не называет.

За рассуждения в социальных сетях об имени Лилибет некоторые публичные люди уже остались без работы.

Так, журналистка издания Telegraph Джули Берчилль осталась без работы после того, как поупражнялась в остроумии на эту тему.

Способ она выбрала не самый удачный — спросила, почему бы не Меган и Гарри в таком случае не назвать девочку в честь убитого полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.

А юрист Джоанна Тоа в ответ заявила, что малышку надо было назвать Дорией Опрой, в честь мамы Меган и Опры Уинфри, которая взяла у пары скандальное интервью.