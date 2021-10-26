Уволенный помощник режиссера и еще два выстрела: что известно о скандальных съемках «Ржавчины»
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Фото: Imdb
Буквально за несколько дней до гибели оператора Галины Хатчинс произошли два выстрела из оружия, совершенных дублером Алека Болдуина, сообщает Los Angeles Times. Он так же, как и актер, был уверен, что пистолет не заряжен. После этого инцидента никто на площадке не предпринял никаких мер.
Помощник режиссера Дэйв Холлс два года назад уже был уволен из-за похожего инцидента с оружием. Мужчина на съемках фильма «Путь свободы» также не проверил револьвер, прежде чем дать его актеру, отчего пострадал оператор, получив травму уха.
А во время работы над сериалом «Навстречу тьме» Дэйв Холлс не проводил инструктаж по использованию оружия и технике безопасности на площадке. Об этом рассказали его экс-коллеги. Даже при съемке одной сцены, где актриса стреляет себе в голову, Холлс не проверял, заряжен пистолет или нет.
Фото и видео: East News, Picture-alliance