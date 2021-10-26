Уволенный помощник режиссера и еще два выстрела: что известно о скандальных съемках «Ржавчины»

Помощник режиссера Дэйв Холлс два года назад уже был уволен из-за похожего инцидента с оружием. Мужчина на съемках фильма «Путь свободы» также не проверил револьвер, прежде чем дать его актеру, отчего пострадал оператор, получив травму уха.

А во время работы над сериалом «Навстречу тьме» Дэйв Холлс не проводил инструктаж по использованию оружия и технике безопасности на площадке. Об этом рассказали его экс-коллеги. Даже при съемке одной сцены, где актриса стреляет себе в голову, Холлс не проверял, заряжен пистолет или нет.