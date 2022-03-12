Уволенные актеры Театра им. Ермоловой пытаются через суд вернуть работу

В январе Тверской суд также признал незаконным увольнение актрисы Елены Папановой и восстановил её на работе. По решению суда, театр должен будет выплатить актрисе около 130 тысяч рублей. В эту сумму входит зарплата за несколько месяцев и моральная компенсация.

На этом борьба актеров за свое рабочее место не закончена. В середине марта пройдут слушания ещё по пятерым актерам, в 6 апреля рассмотрят иски ещё троих. Как показывает ситуация, у всех уволенных есть шансы выиграть суд и восстановиться в театре.

Хоть суд и встал на сторону актеров, не понятно какие действия предпримет работодатель. Смирится с решением суда и будет платить зарплату, не занимая в спектаклях, как было до скандала, или все-таки даст возможность людям работать. Актеры надеются, что авторы сомнительной схемы увольнения понесут законное наказание.

Фото и видео: instagram, Екатерина Цветкова/Global Look Press