Уволенные актеры Театра им. Ермоловой пытаются через суд вернуть работу
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Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
В ноябре прошлого года артисты, уволенные из Московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились в суд с иском к театру с требованием восстановить их на работе.
«Мы направили письмо от профкома в Следственный комитет РФ Александру Бастрыкину. В этом письме отражены разные аспекты: и увольнения, и репертуарная политика театра, и то, как артистам незаконно снизили квалификацию… Следственному комитету Москвы поручили проверить изложенные факты, » – комментирует член профкома театра актриса Елена Бурханова-Калинина.
10 марта Тверской суд восстановил на работе с компенсацией вынужденного прогула и морального вреда четверых актеров ермоловского театра, которых несколько месяцев назад уволила администрация театра. На свое рабочее место вернутся Мария Бортник, Людмила Шмелева, Павел Галич и Александра Ковалёва.
В январе Тверской суд также признал незаконным увольнение актрисы Елены Папановой и восстановил её на работе. По решению суда, театр должен будет выплатить актрисе около 130 тысяч рублей. В эту сумму входит зарплата за несколько месяцев и моральная компенсация.
На этом борьба актеров за свое рабочее место не закончена. В середине марта пройдут слушания ещё по пятерым актерам, в 6 апреля рассмотрят иски ещё троих. Как показывает ситуация, у всех уволенных есть шансы выиграть суд и восстановиться в театре.
Хоть суд и встал на сторону актеров, не понятно какие действия предпримет работодатель. Смирится с решением суда и будет платить зарплату, не занимая в спектаклях, как было до скандала, или все-таки даст возможность людям работать. Актеры надеются, что авторы сомнительной схемы увольнения понесут законное наказание.
Фото и видео: instagram, Екатерина Цветкова/Global Look Press