Уволенного Марата Башарова принял МХАТ имени Горького

В недавнем заявлении Райхельгауза не называется прямая причина его решения об увольнении Башарова. Но многие уверены, что исход для Марата связан с его поддержкой спецоперации, которая в данный момент происходит в Украине. Башаров публично поблагодарил президента России Владимира Путина, выразив одобрения его действиям, на своей странице в Instagram.

После чего последовало его увольнение из театра. «Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряженной ситуации повел себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! Я однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М. А. и принимаю решение о невозможности нашей дальнейшей совместной работы. Больше М. Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра», — написал режиссер.

Иосиф Райхельгауз отметил, что запланированные на Кипрском фестивале «Пять вечеров» спектакли состоятся с заменой артиста.

Заместитель руководителя театра Екатерина Кретова называет причиной увольнения артиста его поведение. Якобы он срывал репетиции, не отвечал на звонки и просто не прилетел на Кипр. «На контакт не идет, а у нас проданы все билеты на спектакль - полный аншлаг. Поэтому театр был вынужден в срочном порядке за большие деньги купить билет для другого артиста нашего театра, который также играл в этом спектакле. Почему Марат Башаров сорвал гастроли, мы до сих пор не знаем, но выяснять это уже не собираемся. Нам все это печально и неприятно, но с Маратом мы больше иметь дел не будем», — прокомментировала Екатерина KP.RU.

Но директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман поддержал актера и пригласил его участвовать в будущих постановках на сцене театра. «Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького "Нежданно-негаданно". А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время», — написал он.