«Увидел эти голубые глаза и погиб»: Игорь Крутой признался жене в любви в ее день рождения

Игорь и Ольга поженились в 1995 году. Во время знакомства будущая супруга композитора жила в США, где у нее был небольшой бизнес, она растила маленькую дочь Вику и решала проблемы с бывшим мужем. Игорь Крутой рассказывал, что им даже приходилось прятаться, чтобы избежать конфликта с бывшим мужем Ольги.

Общая дочь композитора и его супруги Саша родилась летом 2003 года.

Жена, дочери и внучка Крутого живут в США, куда маэстро летает несколько раз в год. Во время весенней самоизоляции из-за закрытых границ композитор несколько месяцев прожил в разлуке с семьей.

У Крутого также есть старший сын Николай, родившийся в первом браке композитора, и две внучки от него.