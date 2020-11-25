«Увидел эти голубые глаза и погиб»: Игорь Крутой признался жене в любви в ее день рождения
Фото: www.instagram.com/igorkrutoy65/
25 ноября супруге Игоря Крутого Ольге исполнилось 57 лет. Композитор трогательно поздравил свою красавицу-жену с днем рождения и посвятил ей нежные слова.
«Сегодня день рождения Олюшки Крутой... 25 лет прошло с того момента, когда я увидел эти голубые глаза и погиб, написав при этом песню "Я люблю тебя до слез". Годы промчались, как один день, и, оглядываясь, благодарю тебя за наших детей, за любовь, за твою красоту, за песни... Будь всегда здорова, красива и счастлива, дорогая Олюшка! С днем рождения!», — написал счастливый муж в социальной сети и показал видео с женой.
Именинница опубликовала на своей странице в Instagram стильное фото, показав всю свою красоту. «Вот и год промчался. С днем рождения меня», — подписала она снимок.
Игорь и Ольга поженились в 1995 году. Во время знакомства будущая супруга композитора жила в США, где у нее был небольшой бизнес, она растила маленькую дочь Вику и решала проблемы с бывшим мужем. Игорь Крутой рассказывал, что им даже приходилось прятаться, чтобы избежать конфликта с бывшим мужем Ольги.
Общая дочь композитора и его супруги Саша родилась летом 2003 года.
Жена, дочери и внучка Крутого живут в США, куда маэстро летает несколько раз в год. Во время весенней самоизоляции из-за закрытых границ композитор несколько месяцев прожил в разлуке с семьей.
У Крутого также есть старший сын Николай, родившийся в первом браке композитора, и две внучки от него.
Фото и видео: Instagram Игоря и Ольги Крутых
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