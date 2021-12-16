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Утяшева призналась, что они с Волей думают о третьем ребенке

Знаменитая российская гимнастка Лайсян Утяшева и комик Павел Воля в следующем году отметят юбилей — 10 лет со дня свадьбы. В начале отношений они старались не показывать роман, а потом также тихо поженились.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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История звезды

Фото: Instagram liasanutiasheva

Брак Утяшевой и Воли многие ставят в пример, поскольку спустя много лет они сохраняют крепкие отношения. А в их семье царит любовь как друг к другу, так и к детям.

Но есть у них одна особенность. В союзе Павла Воли и Лайсян Утяшевой не принято выставлять личную жизнь на показ, поскольку они относятся к той категории людей, которые считают, что счастье любит тишину. Вероятно, в связи с этим они также долго не представляли общественности своих детей, тем самым уберегая их от влияния известности. Впервые пара решила показать их в 2018 году, тем не менее на фото не было видно их лиц.

Известно, что пара воспитывает двух детей. Старшего ребенка зовут Роберт, которому на данный момент 8 лет, а также у него есть младшая сестра 6-летняя София.

Однако сегодня Лайсян Утяшева решилась на откровение. В популярной в Instagram рубрике «Вопрос-ответ» гимнастка отвечала на вопрос подписчиков. В результате сообщила, что они с Павлом думают от третьем ребенке.

Фото: Instagram volochkova_art

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