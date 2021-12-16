Утяшева призналась, что они с Волей думают о третьем ребенке

Брак Утяшевой и Воли многие ставят в пример, поскольку спустя много лет они сохраняют крепкие отношения. А в их семье царит любовь как друг к другу, так и к детям.

Но есть у них одна особенность. В союзе Павла Воли и Лайсян Утяшевой не принято выставлять личную жизнь на показ, поскольку они относятся к той категории людей, которые считают, что счастье любит тишину. Вероятно, в связи с этим они также долго не представляли общественности своих детей, тем самым уберегая их от влияния известности. Впервые пара решила показать их в 2018 году, тем не менее на фото не было видно их лиц.