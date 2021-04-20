Утяшева и Караулова отдадут свою одежду в элитный секонд-хенд

Российские знаменитости решили последовать примеру короля поп-музыки Филиппу Киркорову и выставить свои вещи на специальной торговой площадке в интернете. Продавать свою поношенную одежду в Сети намерены Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова, Таня Геворкян, экс-«фабрикантка» Катя Шемякина, Павел Воля, Надя Сысоева и другие известные личности.

И если на размер одежды Киркорова 56-58 и ее специфическую броскую расцветку еще нужно поискать желающих, то на вещи из гардероба более компактных артистов наверняка найдутся желающие.

Свое решение артисты обусловливают заботой об окружающем мире. «Сейчас время перепроизводства. Вещи производят в объемах, которые не используются, — уверена Юлианна Караулова. — Если я не ношу какую-то одежду год или меньше, я отдам ее друзьям, передам в благотворительный фонд или выставлю на продажу в маркетплейс. Вещь не должна лежать в шкафу».

Кстати, серьезно проблемой экологии и переизбытком занимается певица Нюша. Она производит дизайнерские вещи из уже поношенной одежды. Причем периодически получаются весьма забавные вещицы, но не каждый решится их надеть.