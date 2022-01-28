Утром — деньги, вечером — стулья: Игорь Бутман отдал лжемебельщикам 3 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/igor_butman
Игорь Бутман стал жертвой мошенников. Год назад музыкант заказал дорогую мебель по индивидуальным меркам, оплатил покупку почти полностью и остался у разбитого корыта.
В 2020 году 60-летний джазовый саксофонист нашел подрядчика, который взялся изготовить мебель по эксклюзивному проекту. Компания ABUGERA (оформлена как ИП Абугера А. В.) прислала замерщиков домой к деятелю искусств, сообщает телеграм-канал Mash.
Дома у Бутмана два лжемебельщика все обмерили и озвучили сумму заказа — 4 млн рублей. Музыкант подписал договор и оплатил 70%, то есть 3,217 млн рублей. Дорогую мебель Игорь Бутман так и не дождался. Полтора месяца ему обещали вот-вот привезти гарнитур. Но уже второй год музыкант не может ни получить свой заказ, ни вернуть деньги.
Дозвониться до компании не выходит — трубки попросту не берут. Но известно, что Бутман не единственная жертва «мебельщиков». Сайт компании ABUGERA заполнен негативными отзывами.
Музыкант уже написал заявление в полицию.
Фото и видео: Instagram