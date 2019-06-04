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Утрата доверия: Ани Лорак после развода разогнала всю свою команду

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я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак в Нью-Йорке

Фото: Instagram
Певица уехала в Нью-Йорк, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Все мы иногда пытаемся начать жизнь с чистого листа: начать худеть с нового года, изучать новый язык со следующего месяца, перестать есть сладости по вечерам с понедельника. Но в итоге лишь немногие претворяют в жизнь свои планы по собственному желанию.

Ани Лорак не понаслышке знакома с необходимостью начинать все заново: сначала в конце зимы певица разводится с Муратом Налчаджиоглу из-за его измены, а теперь прощается с собственной командой. Расставание произошло сразу с тремя людьми, которые были рядом с Лорак не один год: концертным директором Михаилом Успенским, его женой Екатериной, которая работала на певицу в качестве PR-менеджера, а также с помощником-администратором.

Сама Ани Лорак никак не комментирует произошедшее, поэтому, что именно послужило причиной разрыва, остается тайной. Однако по неофициальной версии в окружении звезды считают, что разрыв отношений с бессменными сотрудниками связан с «утратой к ним доверия». Каролина, как обсуждают приближенные звезды, стала сомневаться в адекватности финансовых схем, которыми руководил Михаил Успенский.

Как сообщает издание Super, вместе с этим у Лорак изменился и концертный график: ближайшие выступления запланированы только на август. Неизвестно, решила ли она взять небольшой перерыв, однако часто появляться на светских мероприятиях певица пока что не планирует.

Сейчас певица выглядит счастливой: она опубликовала в инстаграме фотографию из Нью-Йорка и подписала: «Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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