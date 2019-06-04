Утрата доверия: Ани Лорак после развода разогнала всю свою команду

Все мы иногда пытаемся начать жизнь с чистого листа: начать худеть с нового года, изучать новый язык со следующего месяца, перестать есть сладости по вечерам с понедельника. Но в итоге лишь немногие претворяют в жизнь свои планы по собственному желанию.

Ани Лорак не понаслышке знакома с необходимостью начинать все заново: сначала в конце зимы певица разводится с Муратом Налчаджиоглу из-за его измены, а теперь прощается с собственной командой. Расставание произошло сразу с тремя людьми, которые были рядом с Лорак не один год: концертным директором Михаилом Успенским, его женой Екатериной, которая работала на певицу в качестве PR-менеджера, а также с помощником-администратором.