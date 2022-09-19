Утереть нос бывшему: Муцениеце удивила фанатов неожиданным признанием

Актриса Агата Муцениеце решилась на откровенные признания. По ее словам, ранний брак со звездой телесериала «Мажор» Прилучным, отношения с которым продлились около 8 лет и закончились публичными оскорблениями, не входил в ее планы. Это сейчас актеру удалось наладить контакт с бывшей супругой ради детей, а ведь еще совсем недавно они развлекали публику громкими скандалами и обвинениями.

Актриса уточнила, что сначала она хотела реализоваться профессионально, сделать карьеру и лишь к 40 годам выйти замуж и завести ребенка. Однако чувства взяли верх и она отправилась под венец с Прилучным.

«Любовь накрыла очень сильно. Казалась самым мощным оружием, которое было тогда. Все казалось неважным, и все казалось меньше, чем то, что происходит у нас. План был такой. Я работаю, становлюсь известной актрисой. Годам к сорока выхожу замуж и, может быть, рожаю одного максимум ребенка. Желательно от суррогатной матери», — подытожила знаменитость и добавила, что она не жалеет о рождении детей, однако в последнее время ощущает нехватку личного пространства, поэтому рада провести время без них.