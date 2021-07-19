Устроившая скандал Елена Проклова сама получила обвинения в домогательствах

Сама Проклова к этому отнеслась скептически — попросила молодого человека предъявить доказательства.

«Меня достали все вокруг с тем, что я должна стесняться своей жизни», — заявила она, намекнув на неоднозначную реакцию общества на ее откровения относительно домогательств, которые она пережила в 15 лет.

«Поймите, 15 лет — это такой возраст, когда большинство девушек хочет узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме, — ужасно. Про секс я тогда вообще ничего не знала. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходили», — объясняла она свое замешательство. Многие известные люди осудили ее за это и решили, что она просто хочет привлечь к себе внимание.