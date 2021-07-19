Устроившая скандал Елена Проклова сама получила обвинения в домогательствах
Елену Проклову, которая ранее обвинила некоего известного режиссера и актера, под которым все сразу узнали Олега Табакова, в свою очередь заподозрили в том, что она склоняла к интимной близости молодого актера.
Об этом он рассказал в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «Первом канале», где встретился с актрисой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look
Он отметил, что она заставляла его себя трогать и клала его руки на свои интимные места.
«Начинаю расстегивать ей платье, а она тянет руки ниже. Я отдергиваю ее… Она взяла мои руки и себе положила на грудь!», — заявил он.
Сама Проклова к этому отнеслась скептически — попросила молодого человека предъявить доказательства.
«Меня достали все вокруг с тем, что я должна стесняться своей жизни», — заявила она, намекнув на неоднозначную реакцию общества на ее откровения относительно домогательств, которые она пережила в 15 лет.
«Поймите, 15 лет — это такой возраст, когда большинство девушек хочет узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме, — ужасно. Про секс я тогда вообще ничего не знала. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходили», — объясняла она свое замешательство. Многие известные люди осудили ее за это и решили, что она просто хочет привлечь к себе внимание.
Фото: Global Look Press
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