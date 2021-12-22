Татьяна Устинова объяснила, почему близкие отговаривали ее от свадьбы с нынешним супругом

В далеком 1988 году, когда Евгений и Татьяна были заняты подготовкой к свадьбе, им довелось услышать массу негативных комментариев в адрес их пары, а особенно молодой невесте. Будущая Устинова получала достаточно нелестные отзывы о женихе.

Первой свое мнение высказала родительница писательницы. «Мама, разумеется, считала, что он мне не пара, могла бы получше найти, и вообще он «похож на пэтэушника», смеется громко, дурацкие анекдоты рассказывает, волосы сальные, брюки короткие», — вспоминает Татьяна.

Следом о Евгении отозвался, казалось бы, совершенно посторонний человек — друг тети Устиновой. Мужчина работал парикмахером, и именно в его салоне будущие супруги подготавливались к свадьбе. «Я была у Миши, знаменитого на всю Москву мастера причесок, днем, а жених поехал вечером, после работы. Наведя красоту на жениха, мастер Миша принялся звонить моей тете и говорить испуганно: "Викторина, что это за жених у Танечки? Это же ужас! Он такой… странный! Викторина, вы должны найти для племянницы другого, этот никуда не годится!"» — делится историей из прошлого писательница во время разговора с Passion.ru

Однако, несмотря на колкости близких, Евгений и Татьяна до сих пор женаты, вот уже более 30 лет. Супруги воспитывают двух сыновей Михаила и Тимофея.