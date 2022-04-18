Уставшая и несчастная: княгиня Монако поделилась новыми семейными фото

Фанаты высказали свои предположения, с чем может быть связан столь изможденный вид княгини. Одни решили, что Шарлен просто устала после продолжительного лечения и ей надо дать возможность отдохнуть. А другие и вовсе предположили, что в монаршей семье не все так гладко и княгиня давно уже не чувствует себя там счастливой.

Напомним, что не так давно у княгини было обнаружено тяжелое заболевание, из-за чего ей пришлось несколько месяцев провести в Южно-Африканской Республике. Однако даже после возвращения в Монако, княгиня чувствовала себя разбитой и уставшей. Ее отправили в закрытый реабилитационный центр в Швейцарии, подключив к процессу восстановления самых лучших специалистов и обслуживающий персонал. И хотя сейчас Шарлен чувствует себя намного лучше, воссоединившись с мужем и близнецами Жаком и Габриэллой, судя по внешнему виду, восстанавливаться она еще будет долго.