Уставшая и несчастная: княгиня Монако поделилась новыми семейными фото
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Фото: Global Look Press
Пропавшая на несколько месяцев с радаров Шарлен Уиттсток наконец вернулась в Монако. Зарубежные СМИ сообщают, что супруга князя Альбера все еще проходит лечение, однако сами монархи никак не комментируют данную ситуацию.
Чтобы приободрить поклонников, супружеская чета поделилась в соцсетях официальным семейным снимком, приуроченном в честь празднования Пасхи. Однако вместо того, чтобы порадоваться за своих любимцев, поклонники отметили, что княгиня Шарлен выглядит несчастной и уставшей на этих снимках.
Фото: соцсети
Фанаты высказали свои предположения, с чем может быть связан столь изможденный вид княгини. Одни решили, что Шарлен просто устала после продолжительного лечения и ей надо дать возможность отдохнуть. А другие и вовсе предположили, что в монаршей семье не все так гладко и княгиня давно уже не чувствует себя там счастливой.
Напомним, что не так давно у княгини было обнаружено тяжелое заболевание, из-за чего ей пришлось несколько месяцев провести в Южно-Африканской Республике. Однако даже после возвращения в Монако, княгиня чувствовала себя разбитой и уставшей. Ее отправили в закрытый реабилитационный центр в Швейцарии, подключив к процессу восстановления самых лучших специалистов и обслуживающий персонал. И хотя сейчас Шарлен чувствует себя намного лучше, воссоединившись с мужем и близнецами Жаком и Габриэллой, судя по внешнему виду, восстанавливаться она еще будет долго.
Фото: Global Look Press