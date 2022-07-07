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Устала молчать: Бузова раскрыла правду о романе с влиятельным политиком

Исполнительница прокомментировала слова блогера Tatarka FM о своей тайной связи с состоятельным чиновником.
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Ольга Бузова мечтает обрести женское счастье

Фото: пресс-служба

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На днях блогер Tatarka FM выступила с неожиданным заявлением. По ее словам, исполнительница и телеведущая Ольга Бузова закрутила роман с влиятельным политиком и якобы весной собирается выйти замуж за возлюбленного. Исполнительница решила разом развеять все слухи и лично прокомментировала изменения в своей личной жизни.

Так, Бузова обратилась к поклонникам со словами, что она бы и рада была закрутить роман с кем-то из чиновников, но на данный момент ее сердце свободно. Она отметила, что, возможно, кто-то из завидных холостяков и решит за ней приударить, но пока этого не произошло.

«По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, – спасибо вам, что загадываете правильные желания», – подытожила знаменитость.

Фото: Global Look Press; пресс-служба

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