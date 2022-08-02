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Устал скрывать от поклонников: Дмитрий Нагиев столкнулся с серьезными проблемами

Актер и телеведущий признался, что из-за приема снотворного его теперь мучают проблемы с головным мозгом.
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Дмитрий Нагиев

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев решил рассказать о вредной привычке, которую скрывал от поклонников много лет. Оказалось, что в свое время у него возникли проблемы со сном. К сожалению врачи не смогли помочь знаменитости, поэтому ему пришлось прибегнуть к помощи снотворного, чтобы иметь возможность спокойно высыпаться и отдыхать по ночам. Со временем прием снотворного вошел в привычку, которая не самым лучшим образом сказалась на здоровье Нагиева.

«Таблеточка снотворного на ночь — то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила: «Ну а не спать, это разве не вредно?». И я успокоился», — уточнил артист solenka.info и добавил, что у подобной процедуры есть побочный эффект – ухудшение работы мозга.

Фото: Global Look Press

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