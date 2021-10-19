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Моложавая Успенская трогательно подпевала своему двойнику на дне рождения друга – видео
67-летнаяя певица Любовь Успенская посетила день рождения Артема Сорокина, где произвела фурор стильным образом и спела дуэтом со своим двойником. Помимо Любови на вечеринке в ресторане Madison отдыхали Анита Цой, Алика Смехова, Жасмин и другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
Звезда шансона подчеркнула талию коротким платьем-жакетом в клетку с декольте и необычными вырезами у груди. Певица дополнила образ высокими сапогами на каблуке.
Любовь Успенская с двойником
Развлекал гостей двойник артистки, который исполнил несколько хитов Успенской. Сама певица не могла сдержать эмоций и подпевала исполнителю прямо из-за стола.
Любовь Успенская поет дуэтом со своим двойником
Певица и ее двойник стали настоящими звездами вечеринки. «Любовь спасет мир», — выкрикнул один из гостей праздника.
Фото и видео: Instagram, Пресс-служба