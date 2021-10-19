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Моложавая Успенская трогательно подпевала своему двойнику на дне рождения друга – видео

67-летнаяя певица Любовь Успенская посетила день рождения Артема Сорокина, где произвела фурор стильным образом и спела дуэтом со своим двойником. Помимо Любови на вечеринке в ресторане Madison отдыхали Анита Цой, Алика Смехова, Жасмин и другие.