Успенская рассказала о последних часах жизни своей матери: «Врачи пришли слишком поздно»

Не так давно Любовь Успенская стала одной из первых героинь нового шоу своей коллеги Жасмин «Душевный разговор». В беседе с певицей Любовь Залмановна решила еще раз поговорить о том, что у нее не было матери — медсестра Елена Чайка скончалась при родах, однако ее дочь уверена, что маму можно было спасти.

«У нее начались схватки, я родилась, меня забрали, и она осталась лежать в этой комнате. Врачи пошли праздновать День Советской Армии. Пели песни, пили. А она орала, кричала «Помогите». Женщины, которые в палатах, думали, что она рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она родила, может быть, они бы выскочили, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью», — поведала Любовь Залмановна ошарашенной Жасмин.