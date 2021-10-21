Успенская рассказала о новом избраннике, который моложе ее на 26 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @Milimeroff/Instagram
«Мне всегда нужен глоток свежего воздуха, он пришел в тот момент, когда мне не хватало этого. Это ангел, ангел», — цитирует артистку «Пятый канал».
Любовь отметила, что Жан буквально засыпает ее подарками и комплементами. А сам мужчина обладает всеми качествами, которые так ценит звезда шансона. «Я приезжаю с гастролей, он закупает черную икру, деликатесы, вкусняшки. Весь дом, у меня вся кухня заложена. Он знает, что я приеду. Каждый день цветы мне дарит», — добавила певица.
Разница в возрасте в 26 лет абсолютно не смущает Успенскую, ведь ее лицо и фигура выглядят безупречно. Артистка готова окунуться в новые отношения и спустя 4 брака она поняла, что самое главное в союзе с мужчиной — уметь дружить. «Я сегодня только поняла после четырех браков, что муж должен быть — это друг. Человек, который верный тебе, который любит тебя».
Напомним, что Любовь Успенская была замужем четыре раза. От последнего мужа она родила единственную дочь Татьяну.
Фото и видео: Instagram