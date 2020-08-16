Успенская объявила войну троллям: «Я собрала команду. На каждого будет оформлена жалоба»
Фото: Instagram/ @uspenskayalubov_official
Ситуация, которая произошла с певицей Любовью успенской и ее дочерью Татьяной зимой этого года, похоже, многому научила исполнительницу. Тролли и недоброжелатели атаковали аккаунт звезды шансона и оставляли под каждым постом нелицеприятные комментарии. Успенская устала терпеть такое отношение к себе и своей семье. Певица объявила, что начинает борьбу с теми, кто позволяет себе лишнего на просторах сети.
«Кажется, друзья, вы позабыли, что такое хорошо, а что такое плохо. А я хочу вам напомнить, как в старой доброй песне. Я собрала команду, которая будет чистить пространство от интернет-троллей. С сегодняшнего дня, каждый автор оскорбительного или унизительного комментария будет попадать в бан. На каждого будет оформлена жалоба в главный офис соответствующей социальной сети», — объявила Успенская на своей странице в Инстаграм.
Также певица отметила, что самых «креативных» троллей она намерена привлекать к административной ответственности.
Любовь Успенская — российская певица и звезда шансона. Публика любит ее за хиты «А я сяду в кабриолет», «К единственному нежному», «Пропадаю я» и другие. Исполнительница 4 раза была замужем. В последнем браке с бизнесменом Александром Плаксиным у нее родилась дочь Татьяна. Зимой этого года у Плаксиной и Успенкой произошла ссора. Девушка пришла на телевидение и обвинила мать в плохом отношении к себе. Чуть позже она уехала в штаты к отцу. Сейчас мать и дочь помирились. Татьяна просит общественность не лезть в жизнь ее семьи и требует прекратить нападки на ее маму. Любовь считает, что журналисты воспользовались болезненным состоянием дочери и заставили девушку оговорить мать.
Фото: Instagram Видео: Youtube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!