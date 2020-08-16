Успенская объявила войну троллям: «Я собрала команду. На каждого будет оформлена жалоба»

«Кажется, друзья, вы позабыли, что такое хорошо, а что такое плохо. А я хочу вам напомнить, как в старой доброй песне. Я собрала команду, которая будет чистить пространство от интернет-троллей. С сегодняшнего дня, каждый автор оскорбительного или унизительного комментария будет попадать в бан. На каждого будет оформлена жалоба в главный офис соответствующей социальной сети», — объявила Успенская на своей странице в Инстаграм.

Также певица отметила, что самых «креативных» троллей она намерена привлекать к административной ответственности.

Любовь Успенская — российская певица и звезда шансона. Публика любит ее за хиты «А я сяду в кабриолет», «К единственному нежному», «Пропадаю я» и другие. Исполнительница 4 раза была замужем. В последнем браке с бизнесменом Александром Плаксиным у нее родилась дочь Татьяна. Зимой этого года у Плаксиной и Успенкой произошла ссора. Девушка пришла на телевидение и обвинила мать в плохом отношении к себе. Чуть позже она уехала в штаты к отцу. Сейчас мать и дочь помирились. Татьяна просит общественность не лезть в жизнь ее семьи и требует прекратить нападки на ее маму. Любовь считает, что журналисты воспользовались болезненным состоянием дочери и заставили девушку оговорить мать.