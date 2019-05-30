Любовь Успенская, Валерий Леонтьев, Слава, Зара и другие звезды выступят на премии Fashion People Awards — 2019

Церемония в этом году будет особенной. Во-первых, она юбилейная, компания Soroka Production и Артем Сорокин вручат премию Fashion People Awards в 10-й раз. Во-вторых, 24 уникальные хрустальные статуэтки Премии впервые будут разыграны среди 100 номинантов — известных персон российского шоу-бизнеса, fashion-индустрии, спорта, искусства и бизнеса. В-третьих, Эфирную версию церемонии Fashion People Awards — 2019 покажет один из главных музыкальных каналов страны — телеканал «ЖАРА».

Для гостей премии выступят номинанты Fashion People Awards 2019, в числе которых Валерий Леонтьев, Слава, EMIN, Любовь Успенская, Зара, Artik&Asti, Артем Качер, MARUV, Софи Кальчева, HI-FI, Markus Riva, Сygo, Zivert, Манижа, МОТ, 2 Маши, DEVI (ex-Сопрано Турецкого) и многие другие.