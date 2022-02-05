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«Свадьба» Манукяна и Глюк'оZa в воздухе: как прошла премьера шоу «Возможно все!»

4 февраля на телеканале «Россия 1» стартовало новое развлекательное шоу с участием российских звезд «Возможно все!». В юмористическом программе, формата которой на отечественном телевидении еще не было, знаменитости проходят смешные и невероятные испытания.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Давид Манукян

Фото: Пресс-служба

В шоу «Возможно все!» задействованы 4 основных участника, среди которых Яна Кошкина, Денис Косяков, Надежда Ангарская и Тимур Родригез, а также 4 гостя, которые должны собраться в одну команду и выполнять нелепые и смешные задания ведущего Владимира Маркони.

Основная сложность участия в испытаниях заключается в том, что все действия происходят в комнате с углом наклона в 22,5 градуса. Скользкий пол добавляет адреналина и экстрима участникам шоу.

Гостями премьерного выпуска стали Михаил Галустян, Мария Кравченко, блогер Давид Манукян, певица Глюк'оZa, а также Любовь Успенская, Валерия и Иосиф Пригожин, Эвелина Бледанс и многие другие. Артистов подвешивали к потолку, заставляли танцевать до упаду и выпутываться из комичных ситуаций.

Шоу «Возможно все!»

Шоу «Возможно все!»

Фото: Пресс-служба

«Телеканал «Россия» не перестает удивлять. Очень классное шоу, очень много эмоций, очень много смеха. Вообще я не думала, что на такое способна», — поделилась впечатлениями от участия Глюк'оZa.

Михаил Галустян тоже остался в восторге от участия в новом проекте: «Я думал, что меня уже ничем не удивишь, но это было что-то невероятное, совершенно новый опыт. Это шоу вернуло меня в детство!»

Живое и непредсказуемое шоу «Возможно все!» будет радовать зрителей каждую пятницу в 21:30 на канале «Россия 1».

Фото: пресс-служба

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