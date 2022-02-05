«Свадьба» Манукяна и Глюк'оZa в воздухе: как прошла премьера шоу «Возможно все!»

В шоу «Возможно все!» задействованы 4 основных участника, среди которых Яна Кошкина, Денис Косяков, Надежда Ангарская и Тимур Родригез, а также 4 гостя, которые должны собраться в одну команду и выполнять нелепые и смешные задания ведущего Владимира Маркони.

Основная сложность участия в испытаниях заключается в том, что все действия происходят в комнате с углом наклона в 22,5 градуса. Скользкий пол добавляет адреналина и экстрима участникам шоу.

Гостями премьерного выпуска стали Михаил Галустян, Мария Кравченко, блогер Давид Манукян, певица Глюк'оZa, а также Любовь Успенская, Валерия и Иосиф Пригожин, Эвелина Бледанс и многие другие. Артистов подвешивали к потолку, заставляли танцевать до упаду и выпутываться из комичных ситуаций.