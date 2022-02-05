«Свадьба» Манукяна и Глюк'оZa в воздухе: как прошла премьера шоу «Возможно все!»
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Фото: Пресс-служба
В шоу «Возможно все!» задействованы 4 основных участника, среди которых Яна Кошкина, Денис Косяков, Надежда Ангарская и Тимур Родригез, а также 4 гостя, которые должны собраться в одну команду и выполнять нелепые и смешные задания ведущего Владимира Маркони.
Основная сложность участия в испытаниях заключается в том, что все действия происходят в комнате с углом наклона в 22,5 градуса. Скользкий пол добавляет адреналина и экстрима участникам шоу.
Гостями премьерного выпуска стали Михаил Галустян, Мария Кравченко, блогер Давид Манукян, певица Глюк'оZa, а также Любовь Успенская, Валерия и Иосиф Пригожин, Эвелина Бледанс и многие другие. Артистов подвешивали к потолку, заставляли танцевать до упаду и выпутываться из комичных ситуаций.
Фото: Пресс-служба
«Телеканал «Россия» не перестает удивлять. Очень классное шоу, очень много эмоций, очень много смеха. Вообще я не думала, что на такое способна», — поделилась впечатлениями от участия Глюк'оZa.
Михаил Галустян тоже остался в восторге от участия в новом проекте: «Я думал, что меня уже ничем не удивишь, но это было что-то невероятное, совершенно новый опыт. Это шоу вернуло меня в детство!»
Живое и непредсказуемое шоу «Возможно все!» будет радовать зрителей каждую пятницу в 21:30 на канале «Россия 1».
Фото: пресс-служба