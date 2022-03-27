Уснул за рулем: звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о страшной аварии

Александр внезапно проснулся и случайно перепутал газ с тормозом. Машина артиста вместе с другим автомобилем въехала в грузовик. К счастью, обошлось без жертв.

«Я машину впереди стоящую, полмашины затолкал под грузовик. Хорошо, что я человека не убил. Машина в хлам», — рассказал артист в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ.

От рассказа артиста стало не по себе самой ведущей программы, Кудрявцева поменялась в лице и закричала — так сильно напугал ее Морозов.

Фото: кадр из программы «Секрет на миллион», кадры из шоу «Кривое зеркало», Global Look Press