Уснул за рулем: звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов рассказал о страшной аварии
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Фото: Кадр из программы «Секрет на миллион»
48-летний комик и звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов большую часть своей жизни страдал от лишнего веса. Артист весил более 100 килограммов, в связи с чем имел большое количество проблем со здоровьем. Одним из диагнозов Александра было обструктивное апноэ сна, то есть сонливость, которую очень тяжело побороть.
В один из дней юморист стоял в пробке на личном автомобиле. В какой-то момент он стал засыпать, но активно пытался сопротивляться этому: включил музыку, открыл окна. Однако это не помогло. Актер заснул, машина осталась без управления и врезалась во впереди стоящий автомобиль.
Александр внезапно проснулся и случайно перепутал газ с тормозом. Машина артиста вместе с другим автомобилем въехала в грузовик. К счастью, обошлось без жертв.
«Я машину впереди стоящую, полмашины затолкал под грузовик. Хорошо, что я человека не убил. Машина в хлам», — рассказал артист в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ.
От рассказа артиста стало не по себе самой ведущей программы, Кудрявцева поменялась в лице и закричала — так сильно напугал ее Морозов.
Фото: кадр из программы «Секрет на миллион», кадры из шоу «Кривое зеркало», Global Look Press