«Уснул на коврике в ванной»: Галина Боб показала, как ее муж укалдывает детей спать

37-летняя Галина Боб не только прекрасная актриса, но и многодетная мама. Женщина на все 100 отдается семье и часто делится с поклонниками кадрами из личной жизни. По мнению Боб, в воспитании детей должны участвовать оба родителя, именно поэтому ее супруг Сергей Корягин проводит уйму времени с семьей так же, как и она. Галина Боб не раз публично шутила над своим мужем и показывала смешные семейные ролики, которые зачастую продюссирует сам Корягин. На этот раз актриса поделилась в личном Telegram-канале видео, на котором рассказала, как ее муж укладывает детей спать. «Я сейчас прихожу, смотрю. Сережа укладывал детей. Вон Андрюша. Смотрю на Левину кровать, его нет. Ищу Леву», - шепотом говорит в ролике Галина Боб. По итогу 7-летний мальчик уснул на коврике в ванной, что очень рассмешило актрису. Вот так поручать детей мужу!