Ушла из жизни актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Валентина Иванова достаточно редко играла в кинофильмах. Наибольшую известность ей принесла роль Нины Куприяновой в экранизации романа «Угрюм-река» в 1968 году, режиссером которой был Ярополк Лапшин. Помимо него актриса также сыграла еще в шести картинах — «Всегда на марше»,« Месяц в деревне», «Андрей Колобов», «Ложь на длинных ногах», «Зелёная комната» и «Лунные воды».

Большую часть своей жизни актриса посветила театру — на протяжении 58 лет она служила в «Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой» Олега Меньшикова, представители которого и сообщили о ее смерти на своем официальном сайте.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — сообщается 22 ноября на сайте театра.

На момент смерти Валентине Николаевне было 77 лет.

Причина и обстоятельства смерти, а также место и время похорон актрисы на данный момент остаются неизвестными.