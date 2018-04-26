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«Уши спаниеля»: новая прическа Анастасии Волочковой вызвала бурное обсуждение в Сети

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Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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Знаменитая балерина похвасталась результатом наращивания волос.

40-летняя Анастасия Волочкова вновь сменила прическу. Балерина нарастила волосы и показала результат в своем Instagram.

«Как вам хорошо, на 10 лет моложе сразу!», «Вооот! Эти волосы гораздо лучше выглядят и ухоженные, густота до самых кончиков», «Вам так очень хорошо. Волосы выглядят ухоженными, видно, что их много», «Очень красивые волосы очень! Мне так нравится вообще когда Вы с пышной копной», «Настя, укладка салонная, и удачная, это объективно. Но!, обязательно теперь самостоятельно тоже укладывайте волосы каждое утро. Не ленитесь каждый день следить за волосами, оно того стоит, иначе будет неухоженный вид у волос», — восхитились подписчики обновленным образом блондинки.

Однако нашлись и те, кому не понравилась прическа Волочковой: «Что за укладка??? Похоже на уши спаниеля», «Волосы на воротник похожи», «Голову мыть не забывайте», «Не очень натурально выглядит», « Главное, чтобы после снятия этой красоты от волос хоть что-то осталось… И так негусто было», «Так фотошопом раскрашены, не?».

А вам нравится новая прическа Анастасии Волочковой?

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