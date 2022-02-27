Ушел из жизни автор и исполнитель военных песен Игорь Морозов

В 1975-м он окончил университет, где получил военную специальность — «конструктор-механик боевых гусеничных и колёсных машин».

В этом же году рождается самая известная его песня - «Батальонная разведка», изначально посвященная его отцу, командиру роты полковой разведки Морозову Николаю Петровичу, и всем армейским разведчикам Великой Отечественной. Исполнив ее на День Победы, Игорь получил горячую благодарность от ветеранов. Позднее песня становится культовой среди воинов-афганцев. Морозов впоследствии записывает ее на кассету и "перепосвящает" всем советско-российским бойцам.

«Пятнадцать человек», «Дождь идет в горах Афгана», «Прощайте, горы» - песни которые знают и поют воины и ветераны Вооруженных сил. Они навсегда останутся в строю действующей армии России и снова будут звучать на вечере Памяти великого военного поэта в одном из московских клубов.