Ушел из жизни автор и исполнитель военных песен Игорь Морозов
Игорь Морозов родился 22 мая в Москве в семье военных. Отец — Николай Петрович Морозов был полковником ГРУ и служил во внешней разведке. Мать Игоря Морозова — Зоя Михайловна, тоже была офицером советской внешней разведки. Только после ее смерти Игорь Морозов узнал от отца, кем в действительности работала мать. Игорь с детства увлекался игрой на гитаре. Правда музыкальную школу окончил по классу баяна. Игре на гитаре Игоря научил давний друг Леонид Тихонов, вместе с которым он готовился к поступлению в МВТУ имени Н.Баумана. Выучив пять аккордов на семиструнной, будущий бард уже не смог расстаться с этим музыкальным инструментом.
В 1975-м он окончил университет, где получил военную специальность — «конструктор-механик боевых гусеничных и колёсных машин».
В этом же году рождается самая известная его песня - «Батальонная разведка», изначально посвященная его отцу, командиру роты полковой разведки Морозову Николаю Петровичу, и всем армейским разведчикам Великой Отечественной. Исполнив ее на День Победы, Игорь получил горячую благодарность от ветеранов. Позднее песня становится культовой среди воинов-афганцев. Морозов впоследствии записывает ее на кассету и "перепосвящает" всем советско-российским бойцам.
«Пятнадцать человек», «Дождь идет в горах Афгана», «Прощайте, горы» - песни которые знают и поют воины и ветераны Вооруженных сил. Они навсегда останутся в строю действующей армии России и снова будут звучать на вечере Памяти великого военного поэта в одном из московских клубов.