«Ушел грандиозный человек и великий артист»: знаменитости скорбят об Иосифе Кобзоне

Сегодня, 30 августа, российский шоу-бизнес скорбит об уходе из жизни Иосифа Кобзона. Народный артист СССР скончался после месяца, проведенного в больнице в реанимации. Точная причина смерти пока неизвестна, но Telegram-канал Mash сообщает, что в последние пару недель состояние Иосифа Давыдовича ухудшилось, а 27 августа он впал в кому.

Один из ближайших друзей Кобзона Лев Лещенко признался в интервью РЕН-ТВ, что из-за переживаний по поводу смерти артиста даже почувствовал себя плохо. «Я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек», — заявил Лев Валерьянович. Кобзон и Лещенко дружили много лет, часто выступали в одних концертах и снимались в передачах.