logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ушел грандиозный человек и великий артист»: знаменитости скорбят об Иосифе Кобзоне

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Иосиф Кобзон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
30 августа в одной из московских частных клиник на 81-м году жизни скончался Иосиф Давыдович Кобзон. Его знаменитые коллеги уже выразили свои соболезнования родным, близким и поклонникам артиста.

Сегодня, 30 августа, российский шоу-бизнес скорбит об уходе из жизни Иосифа Кобзона. Народный артист СССР скончался после месяца, проведенного в больнице в реанимации. Точная причина смерти пока неизвестна, но Telegram-канал Mash сообщает, что в последние пару недель состояние Иосифа Давыдовича ухудшилось, а 27 августа он впал в кому.

Один из ближайших друзей Кобзона Лев Лещенко признался в интервью РЕН-ТВ, что из-за переживаний по поводу смерти артиста даже почувствовал себя плохо. «Я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек», — заявил Лев Валерьянович. Кобзон и Лещенко дружили много лет, часто выступали в одних концертах и снимались в передачах.

Другие знаменитости, лично знакомые с Иосифом Давыдовичем, также выразили свои эмоции в соцсетях и в интервью. Например, Татьяна Буланова рассказала в беседе с корреспондентом РЕН-ТВ: «Он очень много сделал для эстрады, советской и российской. К сожалению, рано или поздно... Никто не вечен, все уходят. В «Октябрьском» выступали вместе. Он выходил со сцены, я стояла за сценой, там было темно, и какие-то нагромождения сценических декораций. Мне хотелось помочь, дать ему руку, но он дал понять, что сам спокойно справится. Ощущение, что человек всегда позиционировал и вел себя как настоящий мужчина».

Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи.🙏🏻 Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...