«Ушел грандиозный человек и великий артист»: знаменитости скорбят об Иосифе Кобзоне

Сегодня, 30 августа, российский шоу-бизнес скорбит об уходе из жизни Иосифа Кобзона. Народный артист СССР скончался после месяца, проведенного в больнице в реанимации. Точная причина смерти пока неизвестна, но Telegram-канал Mash сообщает, что в последние пару недель состояние Иосифа Давыдовича ухудшилось, а 27 августа он впал в кому.
Один из ближайших друзей Кобзона Лев Лещенко признался в интервью РЕН-ТВ, что из-за переживаний по поводу смерти артиста даже почувствовал себя плохо. «Я очень расстроен, не могу говорить... Да, ушел великий человек», — заявил Лев Валерьянович. Кобзон и Лещенко дружили много лет, часто выступали в одних концертах и снимались в передачах.
Другие знаменитости, лично знакомые с Иосифом Давыдовичем, также выразили свои эмоции в соцсетях и в интервью. Например, Татьяна Буланова рассказала в беседе с корреспондентом РЕН-ТВ: «Он очень много сделал для эстрады, советской и российской. К сожалению, рано или поздно... Никто не вечен, все уходят. В «Октябрьском» выступали вместе. Он выходил со сцены, я стояла за сценой, там было темно, и какие-то нагромождения сценических декораций. Мне хотелось помочь, дать ему руку, но он дал понять, что сам спокойно справится. Ощущение, что человек всегда позиционировал и вел себя как настоящий мужчина».
Сегодня не стало Великого Легендарного Артиста. Иосифа Давыдовича Кобзона... 🙏 Для миллионов людей это огромная и невосполнимая потеря... Я лично знала и общалась с Иосифом Давыдовичем... Это был очень добрый светлый, огромной души, талантливый человек с большой буквы. Это эпоха, это легенда... Я реально не могу и не хочу в это верить... Но увы... 😥 Я помню, как на нашей свадьбе с Евгением Алдониным , Иосиф Давыдович пел для меня песню «Доченька», а мы за несколько дней до этого узнали, что ждём доченьку... Что тут говорить... не только концерты и творчество нас объединяло, но и личные моменты, которые не забываются никогда.... 🙏😔😔😔😔 Вечная память .. R.I.P. #иосифкобзон #кобзон #вечнаяпамять
Ушёл из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти. С прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают. Не предавал тех, кто власть терял и кто становился ненужным ни новой власти, ни тем, кто её выбирал. Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо ещё появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович! Царствие Вам небесное! Вас будет не хватать. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи.🙏🏻 Максим, Алла, дети Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!
Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram