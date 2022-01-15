$28 млн в 7 лет: россиянка вошла в топ самых богатых блогеров мира

В 2021 году Анастасия Радзинская побила свой прошлогодний рекорд и поднялась на шестое место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира. В 2020 году она занимала седьмое место, а в 2019-м — третье.

Кроме Насти, в список попали Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast. Он заработал 58 миллионов долларов и оказался на первом месте в рейтинге. На втором месте блогер Джейк Пол и его доход в 45 миллионов, а на третьем Марк Фишбах с псевдонимом Markiplier, заработавший в 2021 году 38 миллионов долларов.

Уроженка Краснодара Настя с младшего возраста ведет свой развлекательно-обучающий канал на YouТube при поддержке родителей. На аккаунт Радзинской подписаны более 85 миллионов человек. Помимо блога, талантливая звезда социальных сетей является лицом собственных игрушек.

Девочка живет в солнечном Майами. В детстве ей был поставлен диагноз ДЦП, а врачи поясняли, что она не сможет ходить и говорить. Родители Насти решили всерьез заняться лечением дочери и сделать все возможное для ее выздоровления. Одним из методов лечения было взаимодействие с камерой. Так и появилась идея создания видеоблога.