Усатого Гарика Харламова в образе гусара спутали с Филиппом Киркоровым: «На первый взгляд, вылитый Филя»

«Думала, Киркоров, ан нет, показалось», «Вот они, красавец и красавица)», «На первый взгляд, Филя Киркоров и всё», «Ржевский? Вы ли это?», «Гусар булочка и гусар цветочек))», «Сначала подумала, что Киркоров», «Современный Кутузов», «Гусар Харламов! Звучит)», «Второму гусару усы, и копия полнейшая!)», «Я тебя породил, я тебя и наряжу», «Так это ж поручик Ржевский собственной персоной», «Это твой прадед Харлермонтов?????», «Браво, поручик!», «Похож на Яковлева из фильма Гусарская баллада, суперский образ, ещё бы сыграл так же оригинально, цены бы тебе не было!!», «Сначала показалось, что это Киркоров», «Фотка на половину открылась..и я думаю, что здесь Киркоров делает)», «Это же Ширвиндт…», «Ржевский с дочерью!» — упражняются в остроумии подписчики.

Напомним, после окончания карантина, связанного с пандемией коронавируса, Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании после восьми лет брака. Супруги не стали афишировать причины принятого решения, однако, по всей видимости, им удалось сохранить теплые отношения ради шестилетней дочки Анастасии (девочка родилась в январе 2014 года).