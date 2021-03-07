Ургант нежно поздравил жену с 43-летием редким семейным фото
Фото: @urgantcom / Instagram
Иван Ургант крайне редко делится подробностями личной жизни, предпочитая оставлять семейные подробности за кадром. В день рождения супруги Наталья Кикнадзе Иван опубликовал новую фотографию жены и его младшей дочки. Жена звезды и их шестилетняя Валерия позировали дома в уютных образах на кухне. Снимок был сделан, когда мама и дочь задували свечи на праздничном торте. «Happy birthday, моя любовь», — коротко подписал фото телеведущий.
Всего в семье у Ивана Урганта три дочери. Третья, Эрика (она уже взрослая и живет отдельно от родителей в США), несмотря на внешнее сходство с Иваном, — дочь Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.
Фото: @urgantcom / Instagram
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