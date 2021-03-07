Ургант нежно поздравил жену с 43-летием редким семейным фото

Всего в семье у Ивана Урганта три дочери. Третья, Эрика (она уже взрослая и живет отдельно от родителей в США), несмотря на внешнее сходство с Иваном, — дочь Натальи от первого брака. Также у супруги Ивана Урганта от первого брака есть сын Нико.