Упругие ягодицы и осиная талия: Шакира похвасталась безупречной фигурой в бассейне
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Певица порадовала фанатов соблазнительным видео
Шакира не скрывает, что поддерживать фигуру в тонусе ей помогают ежедневные тренировки. Певица занимается боксом, играет в теннис и, конечно же, танцует.
Помимо всего вышеперечисленного звезда любит плавать и уделяет этому максимум свободного времени. Так, сегодня Шакира опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором во всей красе продемонстрировала осиную талию и упругие ягодицы, купаясь в бассейне.
«Русалочка в реальной жизни», «Идеальная!», «Самая красивая», «Вот это фигура», «Вот откуда способность вращать бедрами!», - осыпали комплиментами звезду фанаты.
Как вам фигура Шакиры?
Фото: instagram.com, globallookpress.com