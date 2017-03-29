Певица порадовала фанатов соблазнительным видео

Шакира не скрывает, что поддерживать фигуру в тонусе ей помогают ежедневные тренировки. Певица занимается боксом, играет в теннис и, конечно же, танцует.

Помимо всего вышеперечисленного звезда любит плавать и уделяет этому максимум свободного времени. Так, сегодня Шакира опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором во всей красе продемонстрировала осиную талию и упругие ягодицы, купаясь в бассейне.