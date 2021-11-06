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Долина вспомнила, как тяжело переносила беременность

Певица Лариса Долина призналась, что на втором месяце беременности едва не потеряла ребенка. Выкидыш едва не произошел во время концерта. К счастью, 27-летней на тот момент артистке вовремя оказали помощь. Ради сохранения беременности ей пришлось долгое время пробыть в больнице.
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Слайд, который
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Лариса Долина

Фото: Global Look Press

Певица Лариса Долина стала матерью единожды — ее взрослой дочери Лине, родившейся в первом браке артистки, в этом году исполнилось 38 лет. Но, оказывается, наследница звезды могла и не появиться на свет. На втором месяце беременности у 27-летней на тот момент Долиной едва не произошел выкидыш. Возможно, косвенной причиной проблем со здоровьем стало ее решение не отказываться от выступлений.

«На втором месяце беременности я упала в обморок прямо на сцене во время концерта. Голова закружилась, началось кровотечение, и я потеряла сознание. Света Моргунова подхватила меня на руки и унесла в гримерку, положив ногами вверх. Скорая добиралась до нас 45 минут. К счастью, беременность удалось сохранить, но мне запретили работать. До самых родов велели лежать», — приводит цитату Ларисы Долиной портал «7Дней.ru».

Артистка добавила, что больничный режим ей соблюсти до конца не удалось. В то время она также была задействована на съемках картины «Мы из джаза». Отказаться от роли Лариса Долина не считала возможным из-за множества договоренностей. К счастью, вылазки из палаты на съемки не помешали ей выносить дочь и благополучно ее родить.

Фото и видео: @larisa.dolina.official/Instagram; Komsomolskaya Pravda, Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press