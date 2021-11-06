Долина вспомнила, как тяжело переносила беременность

Певица Лариса Долина стала матерью единожды — ее взрослой дочери Лине, родившейся в первом браке артистки, в этом году исполнилось 38 лет. Но, оказывается, наследница звезды могла и не появиться на свет. На втором месяце беременности у 27-летней на тот момент Долиной едва не произошел выкидыш. Возможно, косвенной причиной проблем со здоровьем стало ее решение не отказываться от выступлений.

«На втором месяце беременности я упала в обморок прямо на сцене во время концерта. Голова закружилась, началось кровотечение, и я потеряла сознание. Света Моргунова подхватила меня на руки и унесла в гримерку, положив ногами вверх. Скорая добиралась до нас 45 минут. К счастью, беременность удалось сохранить, но мне запретили работать. До самых родов велели лежать», — приводит цитату Ларисы Долиной портал «7Дней.ru».