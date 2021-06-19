Униженная Бузова, суд с футболистом и мат в эфире: скандалы с участием Дмитрия Губерниева

Комментатор задал девушке вопрос: «Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?» На что Ольга не сдержала эмоции и назвала мужчину «дном». Дмитрий попытался объяснить ведущей, что это цитата из детской книжки про Карлсона, но Бузова не стала слушать его. Восприняв слова близко к сердцу, певица пообещала больше не посещать подобные программы.

Буквально за полгода до этого момента Дмитрий уже, по словам Ольги, унижал ее в социальных сетях. Под постом в личном блоге партнера ведущей по шоу «Ледниковый период» Дмитрия Соловьева, который выложил фото с Бузовой, Губерниев написал: «Особенный номер неудачницы проекта? Ты классный и уверенный, но партнер тянет тебя назад, нет развития». Телеведущий отрицает, что его мнение является оскорбительным.

Следующий скандал с участием Дмитрия произошел около десяти лет назад. Комментатор позволил себе высказаться в адрес потерявшего тогда супругу футболиста Вячеслава Малафеева. Забыв выключить микрофоны на рекламной паузе в одном из эфиров Губерниев вместе с коллегой обсуждали личные подробности смерти жены Малафеева и его профессиональные успехи. Вячеслав подал в суд на Губерниева, и тот выплатил ему 75 тысяч рублей компенсации.

Год назад под резкий язык ведущего попала фигуристка Алина Загитова. В интервью с ней Дмитрий, задавал множество некорректных вопросов, за что подвергся критике со стороны коллег и зрителей. Губерниев также нелестно прокомментировал успехи Загитовой в качестве телеведущей. «Она огромная молодец, я перед ней преклоняюсь, она фантастическая, красотка, старается. Но вижу, что происходит в эфире… На меня же потом выходили ее представители, спрашивали насчет Светланы Макаровой — легендарного педагога по речи… Мне кажется, что с Загитовой в плане ее работы в кадре занимаются мало, но прогресс есть, безусловно», – сказал комментатор.

Во время трансляции Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Губерниев несколько раз путал участников и даже ругался матом. Так, Дмитрий назвал сборную Узбекистана сборной Таджикистана, команду Монголии перепутал с Монако, а исландцев называл ирландцами. За все свои промахи в эфире ведущий потом приносил извинения.