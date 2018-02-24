Унижения, долги, алкоголь: как начиналась карьера Меган Маркл

Чем меньше времени остается до свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл, тем больше появляется подробностей из жизни невесты рыжеволосого британца. Так, Daily Mail опубликовал материал, посвященный интернет-дневнику будущей звезды, созданному ею в 2010 году. В анонимном дневнике молодая голливудская актриса отмечала все свои взлеты и падения на пути к всемирной славе.

Часть записей посвящена темной стороне съемок. Меган описывала не только тиранических кастинг-директоров и стервозных соперников, но и истории, когда, например, актерам кололи витамины для более продуктивной работы.