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Уничтоженную картину Бэнкси под новым названием продали за рекордные $25,3 млн

Работу уличного художника Бэнкси под названием «Любовь в мусорной корзине» продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне 14 октября за рекордную для создателя сумму в 25,3 млн долларов. Изначально картина носила название «Девочка с воздушным шаром» и ушла с молотка за 1,4 млн долларов три года назад. Сразу после покупки произведение наполовину самоуничтожилось через шредер, вмонтированный в раму.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Картина «Любовь в мусорной корзине»

Фото: Getty Images

Действие самоуничтожения картины аукционный дом назвал «мгновением мировой истории искусства».

«Любовь в мусорной корзине» стала самой дорогой работой Бэнкси, побив рекорд произведения «Решающий фактор», ушедшей за 22,9 млн долларов в марте этого года.

Выставка работ Бэнкси в ЦДХ

Изначально «Любовь в мусорной корзине» оценивали в сумму от 5,5 до 8,2 млн долларов, но результат торгов превзошел все ожидания.

«Я чувствую, что это одно из самых гениальных художественных событий и событий этого столетия, и я думаю, что это, вне всякого сомнения, самая успешная работа Бэнкси», — сказала Эмма Бейкер, специалист Sotheby's по современному искусству.

За несколько недель до начала аукциона Sotheby's активно продвигали старт продаж и привлекали покупателей рекламой по всему Лондону.

Фото и видео: Getty Images