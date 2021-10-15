Уничтоженную картину Бэнкси под новым названием продали за рекордные $25,3 млн
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Действие самоуничтожения картины аукционный дом назвал «мгновением мировой истории искусства».
«Любовь в мусорной корзине» стала самой дорогой работой Бэнкси, побив рекорд произведения «Решающий фактор», ушедшей за 22,9 млн долларов в марте этого года.
Изначально «Любовь в мусорной корзине» оценивали в сумму от 5,5 до 8,2 млн долларов, но результат торгов превзошел все ожидания.
«Я чувствую, что это одно из самых гениальных художественных событий и событий этого столетия, и я думаю, что это, вне всякого сомнения, самая успешная работа Бэнкси», — сказала Эмма Бейкер, специалист Sotheby's по современному искусству.
За несколько недель до начала аукциона Sotheby's активно продвигали старт продаж и привлекали покупателей рекламой по всему Лондону.
Фото и видео: Getty Images