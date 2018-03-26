«Умный, как папочка»: Сергей Лазарев поделился трогательным видео с сыном

Пост растрогал фолловеров артиста, которые написали ему массу восторженных комментариев: «Какие реснички! А умничка какой! Уже пишет и читает!», «Очень милый и красивый мальчик», «Спасибо огромное, Сергей, за это трогательное, семейное видео...», «По глазам видно: умный мальчик, как папочка».

Напомним, Сергей пока не раскрывает личность мамы Никиты, но охотно рассказывает о том, что он принимал участие в уходе за ребенком с самого его рождения.

Фото: Instagram