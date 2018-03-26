«Умный, как папочка»: Сергей Лазарев поделился трогательным видео с сыном
Певец Сергей Лазарев опубликовал новое видео, на котором его 3-летний сын Никита учится писать.
Не так давно Сергей Лазарев решился впервые показать сына поклонникам и с тех пор регулярно публикует фото и видео с малышом в своем микроблоге. Вчера исполнитель выложил трогательный ролик, на котором видно, как Никита уверенно выводит в книжке-раскраске слово «Папа».
Пост растрогал фолловеров артиста, которые написали ему массу восторженных комментариев: «Какие реснички! А умничка какой! Уже пишет и читает!», «Очень милый и красивый мальчик», «Спасибо огромное, Сергей, за это трогательное, семейное видео...», «По глазам видно: умный мальчик, как папочка».
Напомним, Сергей пока не раскрывает личность мамы Никиты, но охотно рассказывает о том, что он принимал участие в уходе за ребенком с самого его рождения.
Фото: Instagram
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