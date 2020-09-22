«Умницы и красавицы»: бывшая и нынешняя жены Тиграна Кеосаяна вместе погуляли на семейном празднике

Подписчики Маргариты всегда живо реагируют на ее редкие фото с Аленой, отмечая, что у них высокие отношения всем на зависть.

«Нормальные, человеческие отношения! Всем бы так, полстраны разведены, полстраны врагами себя считают. А зачем, для чего?», «Умницы и красавицы», «Умеет Тигран выбирать женщин», «Так живут настоящие женщины, которые уважают себя и ценят бывших. Девчонки, вы душки», «Сколько в вас мудрости и благоразумия! Просто восторг», «Каждая из вас личность! Какие строить отношения, решают только эти две женщины. Мне нравится такой подход: обе самодостаточны, наполнены любовью, домом и делами. Мелочиться некогда! У каждой своя жизнь», — полетели комплименты в адрес Алены и Маргариты.

Тигран Кеосаян редко выражает эмоции публично, но в день рождения дочери, посвятил ей трогательные слова.