«Умницы и красавицы»: бывшая и нынешняя жены Тиграна Кеосаяна вместе погуляли на семейном празднике
Фото: www.instagram.com/alxmel/
Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram душевное фото с бывшей женой своего избранника Тиграна Кеосаяна. «Отмечали вчера ДР Саши, дочки Тиграна и Алены. Ничего не видно, но настроение понятное. И Алена везде красавица», — подписала журналист снимок с семейного праздника.
Подписчики Маргариты всегда живо реагируют на ее редкие фото с Аленой, отмечая, что у них высокие отношения всем на зависть.
«Нормальные, человеческие отношения! Всем бы так, полстраны разведены, полстраны врагами себя считают. А зачем, для чего?», «Умницы и красавицы», «Умеет Тигран выбирать женщин», «Так живут настоящие женщины, которые уважают себя и ценят бывших. Девчонки, вы душки», «Сколько в вас мудрости и благоразумия! Просто восторг», «Каждая из вас личность! Какие строить отношения, решают только эти две женщины. Мне нравится такой подход: обе самодостаточны, наполнены любовью, домом и делами. Мелочиться некогда! У каждой своя жизнь», — полетели комплименты в адрес Алены и Маргариты.
Тигран Кеосаян редко выражает эмоции публично, но в день рождения дочери, посвятил ей трогательные слова.
Фото: www.instagram.com/asha_musica/
«26 лет. 26 лет назад родилось мое первое чудо. Мы назвали ее Александрой. Сашей. Она — моя красавица, мое чудо. Моя гордость. Я стою на ее первом концерте и ловлю себя на мысли, что на мгновение забываю, что эта красивая, взрослая женщина — моя Саша. Моя маленькая, трогательная, не по годам мудрая Саша. Я слушаю ее песни и понимаю, что этот совершенно незнакомый и до боли родной человек — моя дочь. Я не знаю, как выразить все то, что я сейчас чувствую. Но я точно знаю одно: я счастливый отец. С днем рождения тебя, Саша. Я очень тебя люблю», — написал он в Instagram.
Брак Тиграна и Алены Хмельницкой распался через 20 лет после свадьбы. У них есть две дочки: Саша и Ксюша. А с Маргаритой Кеосаян растит троих детей: Марьяну, Баграта и Маро; но официально они не женаты.
Фото и видео: Instagram Маргариты Симоньян, Алены Хмельницкой, Александры Кеосаян
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