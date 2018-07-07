«Умиротворенная и счастливая»: Николай Басков восхищается Аллой Пугачевой

В отличие от Примадонны, Басков не намерен прерывать музыкальную карьеру. Более того, певец не уверен, что его свадьба с Викторией Лопыревой, ставшая в минувшем году едва ли не самой обсуждаемой, состоится: «У нас непростые, сложные отношения. К чему они приведут, не знаю. Может быть — к свадьбе, может быть — к дружеским отношениям. Мы люди эмоциональные, увлекающиеся. Но я благодарен Виктории. Она очень многое изменила в моей жизни: и отношение, и восприятие. Я стал более спортивно смотреть на свою жизнь. Счастлив, что одна из красивейших девушек является частью меня. Но пока о свадьбе речи не идет».

Напомним, Николай Басков сделал предложение Виктории Лопыревой на презентации чеченского футбольного клуба «Ахмат». В присутствии множества свидетелей, среди которых были Рамзан Кадыров, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Валерия и Иосиф Пригожин, «золотой голос» России объявил, что свадьба состоится 5 октября 2017 года. Однако мама артиста попросила отменить мероприятие в связи с годовщиной смерти его дедушки. После этого торжество перенесли на неопределенный срок, а Виктория, будучи послом Чемпионата мира по футболу, заявила, что пойдет под венец лишь в том случае, если сборная России выйдет в финал мундиаля. Отметим, что нашей команде не удалось победить сборную Хорватии в четвертьфинале, а по итогам финального матча обладателем чемпионского кубка стала сборная Франции.