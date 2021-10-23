Умерла звезда «Матроса с «Кометы» и подруга Людмилы Гурченко Татьяна Бестаева

Пресс-служба Театра имени Моссовета сообщила печальную новость. В возрасте 84 лет скончалась участница труппы Татьяна Бестаева, известная по ролям в советских фильмах 50-70-х годов прошлого века и прежде всего по главной женской роли в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы».

Как передает «МК», причиной смерти стало давнее тяжелое заболевание. Из-за него состояние здоровья актрисы в мае этого года ухушилось, оследствия привели к тому, что Бестаевой ампутировали стопу. Тем не менее она пошла на поправку. Однако сейчас снова наступил кризис, и врачи актрисе помочь не смогли.