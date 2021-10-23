passion.ru
1 мин.

Умерла звезда «Матроса с «Кометы» и подруга Людмилы Гурченко Татьяна Бестаева

Актриса, в последние годы выступавшая на сцене Театра имени Моссовета, скончалась на 85-м году жизни. Причиной смерти стало давнее тяжелое заболевание. За несколько месяцев до этого из-за той же болезни артистке ампутировали стопу.
Умерла звезда «Матроса с «Кометы» и подруга Людмилы Гурченко Татьяна Бестаева

Пресс-служба Театра имени Моссовета сообщила печальную новость. В возрасте 84 лет скончалась участница труппы Татьяна Бестаева, известная по ролям в советских фильмах 50-70-х годов прошлого века и прежде всего по главной женской роли в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы».

Как передает «МК», причиной смерти стало давнее тяжелое заболевание. Из-за него состояние здоровья актрисы в мае этого года ухушилось, оследствия привели к тому, что Бестаевой ампутировали стопу. Тем не менее она пошла на поправку. Однако сейчас снова наступил кризис, и врачи актрисе помочь не смогли.

Кадр из фильма «Матрос с «Кометы».

Кадр из фильма «Матрос с «Кометы».

Фото: East News Russia

Татьяна Бестаева снядась в таких фильмах, как «Семь стариков и одна девушка», «Роман и Франческа», «Снег среди лета», «Тени забытых предков» и других. Обычно ее приглашали на роли сильных и уверенных в себе героинь, стильных красавиц и иностранок. Актриса тесно дружила с Людмилой Гурченко.

Фото и видео: East News