Умерла звезда «Матроса с «Кометы» и подруга Людмилы Гурченко Татьяна Бестаева
Пресс-служба Театра имени Моссовета сообщила печальную новость. В возрасте 84 лет скончалась участница труппы Татьяна Бестаева, известная по ролям в советских фильмах 50-70-х годов прошлого века и прежде всего по главной женской роли в музыкальном фильме «Матрос с «Кометы».
Как передает «МК», причиной смерти стало давнее тяжелое заболевание. Из-за него состояние здоровья актрисы в мае этого года ухушилось, оследствия привели к тому, что Бестаевой ампутировали стопу. Тем не менее она пошла на поправку. Однако сейчас снова наступил кризис, и врачи актрисе помочь не смогли.
Фото: East News Russia
Татьяна Бестаева снядась в таких фильмах, как «Семь стариков и одна девушка», «Роман и Франческа», «Снег среди лета», «Тени забытых предков» и других. Обычно ее приглашали на роли сильных и уверенных в себе героинь, стильных красавиц и иностранок. Актриса тесно дружила с Людмилой Гурченко.
Фото и видео: East News