Умерла звезда «12 месяцев» Наталья Попова: актриса не справилась с болезнью

На официальной странице театра «Балтийский дом», в котором служила актриса, подтвердили уход Натальи: «С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой. Дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря».