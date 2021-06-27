Умерла звезда «12 месяцев» Наталья Попова: актриса не справилась с болезнью
На официальной странице театра «Балтийский дом», в котором служила актриса, подтвердили уход Натальи: «С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой. Дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря».
Фото: Официальный аккаунт театра «Балтийский дом», @baltichousetheatre
Соболезнования в связи со смертью Натальи, выразила актриса Ольга: «Наталья Ивановна! Мастер моего курса, нет слова! Светлая память Вам. Спасибо за все», — написала она.
Звезда советского кино, Наталья Попова, окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, после чего пришла работать в ТЮЗ. В 1975 году поступила на службу в театр «Балтийский дом», а последние годы была преподавателем в университете культуры и искусств. Как сообщает KP.ru, в 1983 году получила звание заслуженной артистки РСФСР.
Фото и видео: Пятый канал Россия, Instagram @baltichousetheatre
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