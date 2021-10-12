1 мин.
Умерла жена звезды «Мимино» Вахтанга Кикабидзе
Жена советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе умерла. Супруги прожили вместе более 50 лет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Natalya Loginova/Russian Look
Ирина Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, прима-балерина Тбилисского академического театра. Об утрате сообщила дочь Кебадзе от первого брака и актриса Тбилисского академического театра Марина Сагарадзе в социальных сетях, отмечает Novapost. «Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю...», — написала Марина.
Вахтанг и Ирина поженились в 1965 году. В браке родился сын Константин — он художник и живет в Канаде.
Фото: Global Look Press, Instagram