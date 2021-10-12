Умерла жена звезды «Мимино» Вахтанга Кикабидзе

Ирина Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, прима-балерина Тбилисского академического театра. Об утрате сообщила дочь Кебадзе от первого брака и актриса Тбилисского академического театра Марина Сагарадзе в социальных сетях, отмечает Novapost. «Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю...», — написала Марина.

Вахтанг и Ирина поженились в 1965 году. В браке родился сын Константин — он художник и живет в Канаде.