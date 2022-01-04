Умерла мама звезды сериала «Две судьбы» Дениса Матросова
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Фото: КиноПоиск
Галина Федоровна, мама Дениса Матросова, скончалась 3 января 2022 года, однако рассказал о печальном известии он лишь спустя день после трагедии. «Помолитесь о душе новоприставленной Галины! Прощание 5 января в 13:00 в Храме святого Уара в поселке Вешки Московской области Мытищинского района», — написал Денис Матросов в посте своего Instagram-аккаунта.
Родительница звезды сериала «Две судьбы» не являлась публичной личностью, поэтому о ее жизни практически ничего не известно. Она была учителем начальных классов и инструктором Горкома Профсоюзов СССР. Также она вынуждена была в одиночестве воспитывать двух детей Дениса и его сестру Ольгу после смерти супруга Владимира.
Около месяца назад, 5 декабря, Галина Матросова отметила свой 82-й день рождения.
Причина ее смерти на данный момент остается неизвестной.
Фото: Instagram, КиноПоиск