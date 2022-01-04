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Умерла мама звезды сериала «Две судьбы» Дениса Матросова

Печальную новость актер сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Денис Матросов

Фото: КиноПоиск

Галина Федоровна, мама Дениса Матросова, скончалась 3 января 2022 года, однако рассказал о печальном известии он лишь спустя день после трагедии. «Помолитесь о душе новоприставленной Галины! Прощание 5 января в 13:00 в Храме святого Уара в поселке Вешки Московской области Мытищинского района», — написал Денис Матросов в посте своего Instagram-аккаунта.

Родительница звезды сериала «Две судьбы» не являлась публичной личностью, поэтому о ее жизни практически ничего не известно. Она была учителем начальных классов и инструктором Горкома Профсоюзов СССР. Также она вынуждена была в одиночестве воспитывать двух детей Дениса и его сестру Ольгу после смерти супруга Владимира.

Около месяца назад, 5 декабря, Галина Матросова отметила свой 82-й день рождения.

Причина ее смерти на данный момент остается неизвестной.

Фото: Instagram, КиноПоиск

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