Умерла мама звезды сериала «Две судьбы» Дениса Матросова

Родительница звезды сериала «Две судьбы» не являлась публичной личностью, поэтому о ее жизни практически ничего не известно. Она была учителем начальных классов и инструктором Горкома Профсоюзов СССР. Также она вынуждена была в одиночестве воспитывать двух детей Дениса и его сестру Ольгу после смерти супруга Владимира.

Около месяца назад, 5 декабря, Галина Матросова отметила свой 82-й день рождения.

Причина ее смерти на данный момент остается неизвестной.