Умерла «королева» из «Двенадцати месяцев» Лиана Жвания

В Петербурге умерла актриса: исполнившая роль королевы в легендарном фильме «Двенадцать месяцев» 1979-го года Лиана Жвания. Ей был 71 год. Известно, что артистка долго болела.

О смерти артистки рассказали на сайте петербургского ТЮЗа имени Брянцева, где в последние годы жизни работала Жвания.

. «25 марта в возрасте 71 года после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания», — говорится на странице театра.

«Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы. Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позже».