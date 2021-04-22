Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова
Фото: Instagram/@dila.abdrasitova
Абдрашитова участвовала в седьмом сезоне проекта «Битва экстрасенсов» на «ТНТ» и вышла в финал. «Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком», — подчеркнули близкие знаменитости.
Абдрашитова сильно переживала после смерти супруга Арсуна 30 ноября 2019 года. Мужчину похоронили в Березово Саратовской области. На почве стресса у экстрасенса отказали ноги. Известно, что много лет назад женщина смогла вылечить мужу язву желудка.
За последние годы ушли из жизни сразу несколько участников проекта. В январе 2019 года из-за рака умерла участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева. Она снималась в 17-м сезоне передачи, прошла в финал шоу, где заняла четвертое место.
16 января 2018 года стало известно о смерти участника десятого сезона — в Воронеже от сердечной недостаточности скончался Константин Ямпольский. А в июне 2017 года участница проекта Илона Новоселова была найдена мертвой в Москве.
«Битва экстрасенсов» — популярное российское телешоу на канале «ТНТ».
Фото: Instagram/@dila.abdrasitova
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!