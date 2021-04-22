Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова

Абдрашитова сильно переживала после смерти супруга Арсуна 30 ноября 2019 года. Мужчину похоронили в Березово Саратовской области. На почве стресса у экстрасенса отказали ноги. Известно, что много лет назад женщина смогла вылечить мужу язву желудка.

За последние годы ушли из жизни сразу несколько участников проекта. В январе 2019 года из-за рака умерла участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева. Она снималась в 17-м сезоне передачи, прошла в финал шоу, где заняла четвертое место.

16 января 2018 года стало известно о смерти участника десятого сезона — в Воронеже от сердечной недостаточности скончался Константин Ямпольский. А в июне 2017 года участница проекта Илона Новоселова была найдена мертвой в Москве.

«Битва экстрасенсов» — популярное российское телешоу на канале «ТНТ».