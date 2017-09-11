Скончалась совладелица косметической компании L'Oreal.

Сегодня, 21 сентября, скончалась богатейшая женщина мира по версии Forbes — дочь основателя компании L'Oreal Эжена Шюлле, Лилиан Бетанкур. Молоденькой девушкой она работала в фирме папы, а в 1957 году после его смерти — унаследовала семейный бизнес.

Госпоже Бетанкур было 94 года. Она ушла из жизни во Франции, спустя десять лет со дня смерти ее мужа, Андре Беттанкура. Ее состояние составляло около 44,7 миллирдов долларов, однако им она не распоряжалась: в 2011 году суд признал Лилиан недееспособной. Состояние совладелицы L'Oreal перешло к ее дочери и двум внукам, которые и распоряжались им. Они были назначены опекунами пожилой женщины, которой номинально принаджедало более 30% акций косметической компании.