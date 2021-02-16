Умерла актриса Лариса Кичанова

Сегодня скончалась актриса Лариса Кичанова. Ей был 71 год. Печальную новость сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова корреспондентам «МК.ру».

Предположительно, причиной смерти женщины могли стать последствия коронавируса, который она недавно перенесла.

Актриса была известна по таким постановкам, как «Женитьба Бальзаминова», «Господа Головлёвы», и в Малом театре работала с 1972 года.

Кроме того, как мы писали ранее, сегодня с коронавирусом госпитализировали и художественного руководителя театра Юрия Соломина. Его жизни пока ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.

«Он госпитализирован. У него ковид, но в очень лёгкой форме. Чувствует Юрий Мефодьевич себя нормально, но в силу того, что у него было лёгкое недомогание, мы решили поберечь его. На данный момент опасности для жизни нет. Своё состояние Юрий Мефодиевич переживает спокойно. Только он злится, что в больнице, потому что у нас в субботу премьера, спектакль «Буратино», и не понятно, что делать. Пока решение не принято».

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