Умерла актриса из клипов Little Big Полина Соколова: «Ты навсегда останешься частью нашей большой семьи»

Какая была причина смерти актрисы – пока не сообщается. Последний раз Полина была онлайн в социальных сетях 13 июня.

Соколова не стеснялась своих пышных форм, фигура только помогла артистке стать уникальной и добиться успеха. Помимо сотрудничества с LIttle Big актриса вела мероприятия и была участницей проекта «Красотки Рубенса».