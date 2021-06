Умерла актриса из клипов Little Big Полина Соколова: «Ты навсегда останешься частью нашей большой семьи»

«Братья и сёстры, у нас очень грустные новости. Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. Мы соболезнуем её близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», – написали участники группы.

LITTLE BIG - EVERYBODY (Little Big Are Back)