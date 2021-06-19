Умерла актриса из клипов Little Big Полина Соколова: «Ты навсегда останешься частью нашей большой семьи»
Печальная новость появилась на странице Little Big в социальной сети Instagram. Музыканты отметили значимость участия Полины в проекте и выразили соболезнования родственникам.
«Братья и сёстры, у нас очень грустные новости. Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody. Мы соболезнуем её близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», – написали участники группы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @littlebigband/Instagram
Работа с группой принесла актрисе известность и востребованность.
Какая была причина смерти актрисы – пока не сообщается. Последний раз Полина была онлайн в социальных сетях 13 июня.
Соколова не стеснялась своих пышных форм, фигура только помогла артистке стать уникальной и добиться успеха. Помимо сотрудничества с LIttle Big актриса вела мероприятия и была участницей проекта «Красотки Рубенса».
Фото и видео: @littlebigband/Instagram
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