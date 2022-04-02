Умерла звезда «Чародеев» Александра Яковлева

В интервью Александра призналась, что, узнав о своем заболевании, поначалу впала в тяжелую депрессию. Однако затем собралась с силами и начала борьбу. Актриса прошла двадцать сеансов химиотерапии. После наступления ремиссии, Яковлева пришла на телевидение и подробно рассказала о своей болезни, лечении и надеждах.

Однако спустя время Александра Яковлева вновь пропала с телеэкранов. Лишь спустя четыре месяца, актриса вышла на связь и рассказала о прошедшей операции. По ее словам, на реабилитацию должно было уйти около трех месяцев. Александра сообщила, что о полном выздоровлении и выписке пока что рано думать, однако на тот момент артистка чувствовала себя хорошо. По ее словам, она сама не знала, когда врачи смогут выписать ее из клиники. Ей полагался хороший сон, качественное питание, свежий воздух и отдых от какой-либо деятельности.

Александра Яковлева известна по ролям в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и многим другим.

Фото и видео: YouTube, кадр из фильма «Чародеи»